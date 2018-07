Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Germania ca este "prizoniera" Rusiei, deoarece cumpara de la Moscova "o mare parte din energia sa", intr-o declarație facut inaintea deschiderii summitului NATO de la Bruxelles, scrie AFP.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a cerut Rusiei sa puna capat "inghetarii platilor" fata de aceasta organizatie, suspendate de un an de Moscova, a anuntat purtatorul sau de cuvant miercuri, citat AFP. "Seful Consiliului Europei (Jagland) insista pentru ca Rusia sa puna capat…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- “NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi”, a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump, relateaza Agerpres , citand AFP. Liderul…

- Rusia a declarat joi ca a gasit recipiente cu clor provenite din Germania si 'fumigene' din Marea Britanie in Ghouta de Est, o fosta enclava rebela din Siria cucerita de regimul de la Damasc si scena unui...