- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca ar vrea o noua intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, insistand ca prima - adica summitul de luni de la Helsinki - a fost un succes, in pofida corului de critici din SUA si din exterior, relateaza Reuters. "Summitul cu Rusia a fost un mare succes,…

- Presedintele american Donald Trump a aparat interesele nationale ale tarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agentia de stiri Tass.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, „inamicii” SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki. „Cred ca avem multi inamici. Cred ca Uniunea Europeana este…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...

- Presedintele american Donald Trump, care se intalneste luni, 16 iulie, la Helsinki cu omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat joi ca intalnirea sa cu presedintele rus ar putea fi cea mai usoara din cursul turneului sau in Europa si a subliniat ca Moscova este un concurent si

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- Politicieni si media din Finlanda s-au bucurat de alegerea orasului Helsinki drept loc pentru summitul ce va avea loc la jumatatea lunii iulie intre presedintii Donald Trump (SUA) si Vladimir Putin (Rusia). In legatura cu acest eveniment, nordicii si-au exprimat preocuparea in legatura cu eventuale…