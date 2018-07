Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, la Helsinki, ca a conveit impreuna cu omologul sau american Donald Trump sa continue discutii aprofundate cu privire la problema controlului armamentului, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Putin a apreciat ca Rusia si Statele…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ieri ca Rusia a fost tinta a ”25 de milioane de atacuri cibernetice” in timpul Cupei Mondiale de Fotbal 2018 care a avut loc in Rusia, fara sa precizeze provenienta acestor atacuri informatice, nici daca ele au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme…

- Presedintele Donald Trump a sustinut luni ca are incredere in serviciile de informatii americane, pe care le contrazisese cu cateva ore mai devreme prin afirmatiile facute la intalnirea de la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters, preia Agerpres."Asa cum am spus…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele american Donald Trump considera ca deteriorarea relațiilor dintre SUA și Rusia au fost determinate de unele persoane aflate în funcții cheie care ar fi declanșat o adevarata ”vânatoare de vrajitoare”. ”Niciodata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un 'lucru bun, nu unul rau', el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ''Cel mai important este ca exista…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…