Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a decis. Ambasada noastra se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim. Suntem prima țara din Europa, care face aceasta mișcare. Cu mari implicații politice, geostrategice și, evident emoționale. Liviu Dragnea este cel care a anunțat ieri seara aceasta mișcare a Guvernului. Iar azi aflam…

- Pretul titeiului a scazut vineri in New York, dupa ce presedintele american Donald Trump a criticat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), declarand ca preturile la titei sunt „in mod artificial foarte ridicate”. Titeiul a inregistrat vineri la ora 16.10 o scadere de 1,3 dolari/baril,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa. 'Exista…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…