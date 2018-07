Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Donald Trump, a dat de inteles ca Robert Mueller, care investigheaza eventuale intelegeri secrete intre oamenii presedintelui SUA si Rusia, se ocupa de scurgeri de documente catre presa, declarandu-se disperat...

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca i-ar placea "tare mult" sa stea de vorba cu Robert Mueller, procurorul special care se ocupa de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile din 2016, dar avocatii sai l-au sfatuit sa nu faca acest lucru, relateaza AFP si Reuters."Mi-ar…

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.…

