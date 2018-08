Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington si Phenian, adaugand ca relatia sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP."China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…

- Presedintele american Donald Trump nu se asteapta la progrese semnificative in urma negocierilor comerciale dintre SUA si China ce vor avea loc in aceasta saptamana la Washington, a declarat acesta intr-un interviu acordat agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni increzator ca liderul nord-coreean Kim Jong Un va respecta acordul convenit de cei doi la summitul de pe 12 iunie de la Singapore, dar a sugerat ca Beijingul ar putea incerca sa submineze aceasta intelegere, transmit Reuters si AFP, preluate de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Delegatii la nivel inalt din cele doua Corei s-au intalnit vineri pentru a discuta despre ameliorarea relatiilor bilaterale inainte de summitul planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceste discutii ar fi trebuit…