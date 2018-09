Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare o solicitare privind o prezența militara permanenta in Polonia, precum și eliminarea vizelor pentru cetațenii din aceasta țara, a declarat președintele american Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, la Casa Alba, transmite Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, prin care acesta ii propune o noua intalnire, a anuntat luni Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Yonhap, a declarat ca scrisoarea este…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a cerut principalilor consilieri, in 2017, sa analizeze modalitati pentru declansarea unei invazii militare impotriva Venezuelei, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul agentiei Associated Press.Donald Trump a formulat aceasta…