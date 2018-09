Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Casei Albe au informat ca tema discuțiilor celor doi președinți va fi "intarirea parteneriatului strategic americano-polonez". Donald Trump va discuta cu Andrzej Duda și pe tema armatei, comerțului și securitații.Amanuntele vizitei președintelui polonez in Statele Unite au fost prezentate…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', relateaza vineri Reuters. Trump…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dezmintit joi declaratia presedintelui Donald Trump potrivit careia statele membre NATO au convenit sa-si creasca nivelul cheltuielilor militare peste 2% din PIB, relateaza The Associated Press. ”Exista un comunicat publicat ieri (miercuri). Este foarte detaliat”,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Kremlinul a reiterat marti criticile la adresa expansiunii catre Est a NATO, considerand alianta militara ca un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia, dar asigurand ca nu doreste sa se amestece in summitul ei de la Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, informeaza…

- Departamentul Apararii de la Washinghton analizeaza posibilitatea retragerii trupelor americane stationate in Germania, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi declarat socat de numarul de trupe americane aflate in aceasta tara, relateaza cotidianul Washington Post, citat de Deutsche Welle.

- Statele Unite si Coreea de Sud s-au pus de acord sa suspende pe termen nelimitat doua exercitii militare, a subliniat vineri Pentagonul, în contextul summitului dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un care a avut loc la începutul lunii, relateaza…

