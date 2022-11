Stiri pe aceeasi tema

- Pana in ultimul moment, Donald Trump a lasat sa pluteasca incertitudinea asupra unui posibil anunt al candidaturii sale luni seara, dar a dat insa asigurari ca nu vrea sa umbreasca vizibilitatea candidatilor republicani

- Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza cu ideea candidaturii pentru un nou mandat de presedinte al Statelor Unite, a promis luni seara ca va face un anunt foarte important saptamana viitoare, informeaza marti AFP.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins joi un recurs introdus de Donald Trump, care ii solicitase sa intervina in dosarul documentelor ridicate in aceasta vara de la resedinta sa din Florida, informeaza AFP. Asa cum obisnuieste, Curtea Suprema, care a fost profund revizuita de fostul presedinte republican,…

- Fostul presedinte american Donald Trump i-a raspuns lui Joe Biden, dupa ce succesorul sau la președinția SUA a lansat critici dure la adresa lui și a republicanilor in urma cu doua zile. Aceasta a fost prima aparitie publica a lui Trump dupa perchezitionarea resedintei sale de catre FBI, in august.…

- Fostul presedinte, Donald Trump, ar fi luat cu el de la Casa Alba documente cu secretele nucleare ale Statelor Unite, scrie publicatia Washington Post. Acesta ar fi motivul pentru care agentii FBI au facut perchezitii la vila din Florida. Fostul lider de la Casa Alba neaga toate acuzatiile si se plange…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.