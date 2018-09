Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej...

- Iranul nu il considera pe președintele american Donald Tump un partener de incredere in negocieri, a declarat marți ministrul iranian de Interne, Abdolreza Rahmani Fazli, dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca este dispus sa se intalneasca "oricand" cu Hassan Rouhani, relateaza Reuters, preluata…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Judecatoarea poloneza Malgorzata Gersdorf a putut fi vazuta miercuri cum intra in cladirea Curtii Supreme din Varsovia, ignorand astfel noua lege care o forteaza sa se pensioneze din postul sau de presedinta a curtii, scrie Reuters. „Prezenta mea aici nu este despre politica, sunt aici…

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus in repetate randuri oficialilor de la Casa Alba ca ar dori sa retraga Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), informeaza vineri site-ul de stiri Axios preluat de Reuters. Citește și: Ion Cristoiu anunța cel mai mare RAZBOI: Liviu…