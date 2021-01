Președintele american, Donald Trump a declarat vineri ca nu va participa la inaugurarea președintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie. Deși a acceptat infrangerea la alegerile din noiembrie , Donald Trump nu este dispus sa mearga pana la capat cu concesiile și nu va participa la ceremonia de inaugurare a noului președinte. Trump a scris, vineri, pe Twitter : „Pentru toți cei care au intrebat, nu voi merge la inaugurare pe 20 ianuarie”. To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021 Cu toate acestea, se…