- ''S-a dovedit ca acest tratat a fost cel mai important pilon al stabilitatii strategice. Avem nevoie de tratative astfel incat distrugerea lui sa nu sporeasca amenintarea razboiului'', a declarat Gorbaciov, acum in varsta de 88 de ani, pentru cotidianul Izvestia, la doua luni dupa incetarea aplicarii…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa imbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba in timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri in regiunea Orenburg (sud-vest) pentru a urmari pe poligonul "Donguz" etapa finala a manevrelor internationale strategice la care participa 128.000 de militari din opt tari, in contextul consolidarii relatiilor de securitate ale Rusiei cu China…

- Președintele turc Tayyip Erdogan se va intalni luni cu omologul sau rus Vladimir Putin și omologul sau iranian Hassan Rouhani, la Ankara, pentru a participa la un summit pe tema situației din provincia siriana Idlib, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Acesta este cel de al cincilea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a invitat joi pe liderii G7 in Rusia, daca doresc ca Rusia sa fie reprimita in acest club al principalelor economii ale lumii si sa se revina astfel la formatul G8 existent inaintea excluderii Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014, transmite agentia EFE.''La…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca nu exista un risc de niveluri crescute ale radiatiilor, dupa explozia dintr-o baza militara din nordul Rusiei, de pe 8 august, in urma careia cel putin cinci persoane au decedat, transmite agentia Reuters.

