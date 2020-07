Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea “nicio problema” sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca “la un moment dat” coronavirusul “va disparea”, scrie AFP, conform Agerpres.ro. “Nu as avea nicio problema. Daca as fi intr-o situatie de proximitate […] The post Donald Trump spune ca ar purta o masca, daca ar fi nevoit, dar crede ca SARS-CoV-2 va disparea ca prin miracol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .