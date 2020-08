Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este unul dintre cei mai controversați lideri ai lumii, iar in prim-plan apare acum relația pe care acesta a legat-o cu Kim Jong-Un, președintele Coreei de Nord. Legatura celor doi este atent ținuta sub lupa, chiar daca președinții s-au intalnit de doar trei ori.

- O noua carte a celebrului jurnalist american de investigatii Bob Woodward dezvaluie corespondenta inedita purtata intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care califica relatia sa cu miliardarul de la Casa Alba drept demna de un 'film fantastic', transmite…

- Volumul de memorii despre viata in familia Trump si efectele acesteia asupra psihicului presedintelui american in exercitiu s-a vandut in 950.000 de exemplare joi, in prima sa zi dupa lansarea in librarii, anunța Agerpres.Volumul de memorii „Prea mult si niciodata suficient: Cum l-a creat familia mea…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat vineri ca nu vede rostul unui nou summit cu SUA, in lipsa unei "schimbari decisive" din partea Washingtonului, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Daca un summit ar avea loc, "este foarte evident ca el nu ar servi decat la niste fanfaronade…

- Caracterul lui Donald Trump și comportamentul sau scandalos „amenința sanatatea mondiala, securitatea economica mondiala și pacea sociala” și au fost modelate de tatal sau care era un „sociopat bine integrat in societate”, se arata in cartea nepoatei președintelui american, plina de dezvaluiri explozive,…

- Phenianul "nu simte nevoia" de a relua discuțiile cu Washingtonul, a declarat un diplomat nord-coreean, la câteva zile dupa apelul Seulului pentru un nou summit pentru îmbunatațirea relațiilor cu vecinul sau din Nord, potrivit AFP.Președintele sud-coreean, Moon Jae-in,…

- Gabi Raduța, fostul șef al Centrului de copii și juiniori de la Dinamo, face dezvaluiri incredibile despre bataia de joc de la club: copiilor care se lupta pentru trofee la club li s-a recomandat sa pacaleasca sistemul și vigilența oamenilor de ordine daca vor condiții mai bune de antrenamente. ...

- Kim Jong Un a aparut din nou in public, la o intalnire a Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, iar autoritațile de la Phenian intentioneaza sa intrerupa marti canalele de comunicare, in special militare, cu „dusmanul” sud-coreean, a anuntat agentia de stat nord-coreeana, KCNA, dupa ce mai multi…