Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversate

Cei doi presedinti (foto) se vor intalni la Helsinki, Finlanda, in data de 16 iulie, fiecare avand o agenda diferita si incercand sa-si creeze un avantaj in raport cu celalalt. Expertii in politica internationala spun ca Vladimir Putin intra de pe o pozitie mai puternica, iar Trump poate fi dominat de liderul rus, in ciuda baletului pe care-l va face presedintele american.



"Draga America, apreciaza-ti aliatii pentru ca nu mai ai atat de multi", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European intr-un mesaj adresat presedintelui SUA inaintea inceperii Summit-ului NATO de la Bruxelles.…