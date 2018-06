Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit vineri pe contraamiralul Douglas Fears consilier pentru securitate interna si antiterorism in Consiliul National de Securitate (NSC), a anuntat Casa Alba printr-un comunicat preluat de Reuters, informeaza Agerpres.Consilierul National pentru…

- Donald Trump a anunțat oficial ca intalnirea cu Kim Jong-un va avea loc pe 12 iunie, la Singapore. Reconfirmarea a venit dupa intalnirea pe care liderul de la Casa Alba a avut-o, vineri, cu generalul Kim Yong Chol, inaltul oficial din Coreea de Nord care a venit sa puna la punct ultimele detalii ale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni totusi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l-a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA, citata de Agerpres. Discutiile despre summit “se misca foarte frumos”, “inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Uniunea Europeana a cerut, luni, Ungariei sa apere valorile si unitatea blocului comunitar, dupa victoria partiduluiu lui Viktor Orban, Fidesz, pe baza unui discurs anti-european, relateaza Reuters, citatade gandul.info..

- Uniunea Europeana i-a cerut, luni, Ungariei sa apere valorile si sa mentina unitatea Blocului comunitar, pe fondul victoriei formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, in cadrul alegerilor parlamentare de duminica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.…