Stiri pe aceeasi tema

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. Pregatirile de razboi vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat sanctiuni impotriva Iranului si retragerea SUA din acordul nuclear incheiat cu aceasta tara in anul…

- Un ministru membru al cabinetului de securitate israelian a declarat luni ca Israelul l-ar putea 'lichida' pe presedintele sirian Bashar al-Assad si rasturna guvernul sau daca Iranul, aliat al Damascului, va utiliza teritoriul Siriei pentru a efectua atacuri impotriva Israelului, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa.Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat sambata in termeni duri atacurile occidentale desfasurate impotriva Siriei, calificandu-i drept 'criminali' pe presedintele american Donald Trump, presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, conform…

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…