- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a scris, vineri, pe Twitter, ca atat ea, cat și președintele, testați pozitiv pentru COVID-19, se simt bine și ii roaga pe cetațeni sa se asigure ca raman in siguranța, noteaza Mediafax.Melania Trump a scris pe Facebook faptul ca ea și președintele SUA,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi inainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP. El a afirmat intr-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca a facut ''o constatare perfecta, o constatare…

