- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Donald Trump ar trebui sa fie distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in contul eforturilor sale vizand ”denuclearizarea” Coreei de Nord, a apreciat luni un reprezentant al presedintiei sud-coreene, citand declaratii ale presedintelui Moon Jae-in la o reuniune ministeriala, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Coreea de Sud si SUA vor organiza un summit, cel mai probabil, la jumatatea lunii mai, conform unui oficial sud-coreean din administratia presedintelui Moon, scrie Reuters. Oficialul a vorbit sub conditia anonimatului, inaintea unui summit separat dintre Coreea de Nord si SUA. Presedintele sud-coreean…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni inaintea summitului istoric SUA-Coreea de Nord care ar urma sa aiba loc in mai sau iunie, a indicat miercuri presedintia de la Seul, transmit agentiile Yonhap, Kyodo si Reuters. Posibilitatea…

