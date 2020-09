Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, seful de cabinet al premierului japonez Shinzo Abe, si-a anuntat oficial miercuri candidatura la conducerea Partidului Democratic Liberal (LDP) si implicit a urmatorului guvern de la Tokyo, transmite Reuters. Abe, in varsta de 65 de ani, a anuntat saptamana trecuta ca intentioneaza sa…

- Presedintele american Donald Trump i-a adus vineri un omagiu premierului japonez Shinzo Abe, care si-a anuntat intentia de a demisiona din motive de sanatate, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vreau sa imi exprim cel mai mare respect pentru premierul Shinzo Abe, un bun prieten al meu", a spus…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, s-a intors luni la un spital din Tokyo dupa ce saptamana trecuta a petrecut acolo mai mult de sapte ore oficial pentru un control medical, relansand zvonurile asupra starii sale de sanatate, relateaza France Presse.Abe s-a intors la spital "pentru teste…

- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Președintele SUA Donald Trump a jucat golf sambata cu legenda NFL, Brett Favre, iar administrația de la Casa Alba a distribuit o fotografie cu cei doi, veseli, la soare, scrie Daily Beast.Nu este prima partida de golf pe care Donald Trump o face de la inceputul crizei sanitare. Șeful de la Casa Alba…

- Cartea fostului consilier prezidential John Bolton despre activitatea la Casa Alba a aparut marti in librarii, semnaleaza dpa. Presedintia americana incercase sa impiedice publicarea informatiilor neconvenabile pentru presedintele Donald Trump, ajunse deja pe internet, potirivt Agerpres. Bolton i-a…