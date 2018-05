Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, se va intalni pe 22 mai cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, la Casa Alba, informeaza Reuters. Cei doi vor discuta despre viitorul summit dintre SUA și Coreea de Nord.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a facut pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa accepte sa organizeze viitoarea intalnire cu Donald Trump in zona demilitarizata care separa cele doua Corei. Liderii celor doua Corei, Moon și Kim, au avut vinerea trecuta o intalnire in aceeași…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni inaintea summitului istoric SUA-Coreea de Nord care ar urma sa aiba loc in mai sau iunie, a indicat miercuri presedintia de la Seul, transmit agentiile Yonhap, Kyodo si Reuters. Posibilitatea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca intalnirea sa istorica cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc ”in mai sau la inceputul lui iunie”, relateaza AFP conform News.ro . ”Ii vom intalni (pe nord-coreeni) in mai sau la inceputul lui iunie”, a declarat el pentru presa inaintea…

- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters. „Posta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.