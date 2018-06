Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters. „Inca sper ca aceasta intalnire – o decizie foarte…

- Președintele american, Donald Trump, a oferit asigurari vineri ca summitul cu omologul anord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie la Singapore, conform planificarii inițiale, relateaza Reuters.

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca au existat "discuții productive" cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, referitoare la reluarea summitului din 12 iunie, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut luni Chinei, intr-o postare pe Twitter, sa controleze mai bine frontiera cu Coreea de Nord, parand a reprosa Beijingului ca relaxeaza sanctiunile economice impotriva Phenianului inaintea unui summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un prevazut a avea loc…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei este, fara indoiala, cel mai potrivit sa gazduiasca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza Reuters.