Stiri pe aceeasi tema

- Întrevederea istorica a presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se va desfasura într-un hotel de lux situat pe Insula Sentosa din Singapore, anunta Casa Alba.

- Donald Trump a anunțat oficial ca intalnirea cu Kim Jong-un va avea loc pe 12 iunie, la Singapore. Reconfirmarea a venit dupa intalnirea pe care liderul de la Casa Alba a avut-o, vineri, cu generalul Kim Yong Chol, inaltul oficial din Coreea de Nord care a venit sa puna la punct ultimele detalii ale…

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- La summitul din aprilie, presedintii Coreei de Nord si Coreei de Sud, Kim Jong Un si Moon Jae-in, au convenit sa continue dialogul pentru realizarea unor obiective comune, precum incheierea oficiala a razboiului inter-coreean (incheiat in 1953 doar prin armistitiul de la Panmunjom) sau denuclearizarea…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.”Cred ca el (Kim…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP. "Cred ca summitul va avea loc, personal…