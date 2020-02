Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump, achitat in procesul sau de destituire, a denuntat joi ''rautatea'' adversarilor sai democrati in cursul unui discurs rostit la Casa Alba, relateaza AFP. Dupa ce a marcat triumfator prima pagina a cotidianului The Washington Post, Trump i-a atacat pe alesii…

- Procedura declanșata in luna septembrie de catre democrați s-a incheiat. Ceea ce insa rețin toți comentatorii politici , citați de corespondentul RFI in Statele Unite, este ca ea a adancit și mai mult divizarile in randul americanilor, divizari care in aceste zile ale președinției Trump apar ireconciliabile.…

- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- Casa Alba isi continua planurile privind discursul presedintelui Donald Trump despre starea Uniunii, pe 4 februarie, si nu ii va solicita o amanare presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, au declarat doi oficiali ai presedintiei SUA grupului media McClatchy, preluat joi de dpa. …

- Presedintele american Donald Trump a respins luni acuzatiile democratilor din Camera Reprezentantilor pentru demiterea sa, avocatii sai cerand respingerea imediata a acestora de catre republicanii din Senat, intr-un memorandum care include argumente juridice si politice, transmite Reuters.

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- Doua adolescente din Baia Mare, eleve la doua scoli diferite, s-au luat la bataie in vazul colegilor de clasa. Altercatia a avut loc in Parcul Mara, la o distanta de aproximativ 100 de metri de cele doua colegii unde invatau fetele. Se pare ca motivul scandalului a fost un baiat.