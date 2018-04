Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte...

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand'.''Nu am spus niciodata cand ar putea avea…

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand'. Never said when an attack on Syria would…

- Submarinele britanice au primit ordin sa se apropie de Siria la o distanta care sa permita lansarea de rachete asupra acestei tari, iar atacul ar putea incepe joi noaptea, afirma miercuri cotidianul Daily Telegraph, citat de Reuters, scrie realitatea.net.

- Amenințarile sunt pe fața. Donald Trump scrie negru pe alb: ”Rusia pregatește-te! Rachetele catre Siria vor veni! Exista deja un avertisment dat de Eurocontrol și Agenția Naționala de Sigurnața a...

- SUA și Rusia sunt tot mai aproape de o confruntare directa in legatura cu atacul chimic din Siria, in contextul in care Donald Trump a declarat ca o decizie este iminenta ca raspuns la atacul cu arme chimice de...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…