- Noul sau consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton l-a sfatuit pe presedintele american Donald Trump sa-si anuleze o vizita in America de Sud prevazuta saptamana aceasta, din cauza crizei in curs in Siria, relateaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca va decide raspunsul Statelor Unite la atacul "odios" cu arme chimice din Siria in urmatoarele 24-48 de ore, relateaza site-ul televiziunii CNBC.

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american a spus, intr-un discurs public, ca Statele Unite se vor retrage in scurt timp din Siria, pentru ca organizatia terorista Stat Islamic este ca si infranta, scrie digi24.ro.

- Președintele american, Donald Trump, continua curațenia in rindul asistentilor sai. De aceasta data, liderul de la Washington l-a demis pe consilierul pentru securitate nationala, Herbert McMaster. Trump a luat decizia pentru ca, dupa spusele lui, acesta este prea rigid, iar informarile sale sint…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat luni, in timpul vizitei sale in India, ca fiind "insuficiente" concesiile facute in Siria, "pe teren", de Rusia si regimul de la Damasc, dupa 15 zile de la adoptarea rezolutiei ONU asupra unui armistitiu, informeaza AFP. In cadrul acestei rezolutii adoptate…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.