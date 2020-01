Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a luat angajamente privind denuclearizare și crede ca omologul sau de la Phenian este un "om de cuvant", relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.La cateva ore dupa ce Kim Jong Un a anunțat ca regimul…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud au convenit sa lucreze impreuna pentru a promova dialogul intre Statele Unite și Coreea de Nord, a declarat marți președintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Coreea de Nord a oferit Statelor Unite la…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au purtat o discutie telefonica de jumatate de ora asupra modalitatilor prin care sa mentina dialogul diplomatic cu Coreea de Nord, a anuntat sambata administratia de la Seul, in timp ce Phenianul avertizeaza ca rabdarea sa se…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut duminica liderului nord-coreean Kim Jong Un ”sa actioneze rapid” pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite, intr-un tweet prin care a reactionat la criticile Coreii de Nord la adresa fostului vicepresedinte Joe Biden, posibilul sau rival democrat in alegerile…

- Presa nord-coreeana si-a intensificat vineri atacurile la persoana impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden, candidat la presedintia SUA: agentia de presa KCNA l-a numit "caine turbat" care trebuie omorat, semnaleaza Reuters. Agentia oficiala de la Phenian nu a precizat cum l-a insultat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis condoleante presedintelui sud-coreean Moon Jae-in ca urmare a decesului mamei acestuia, in pofida rezervei manifestate de Phenian si a relatiilor bilaterale inghetate, relateaza Reuters. Intr-un mesaj trimis miercuri seara prin satul de frontiera Panmunjom,…