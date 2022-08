Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump si-a manifestat miercuri pe reteaua sa de socializarea temerea ca FBI-ul s-ar putea sa fi ''plasat'' probe impotriva lui in timpul perchezitiei desfasurate luni la resedinta de la Mar-a-Lago si s-a aratat indignat ca agentii nu au permis nimanui sa vada ce…

- Donald Trump s-a laudat cu sanatatea sa in timpul unui discurs la Conferința de acțiune politica conservatoare din Dallas, acolo unde a fost prezent și fostul lui medic de la Casa Alba, relateaza Bussines Insider . Fostul președinte american a spus, in timpul discursului de sambata, din Texas, ca fostului…

- Presedintele american Joe Biden a criticat luni inactiunea precedesorului sau Donald Trump in timpul asaltului asupra Capitolului, la 6 ianuarie 2021, pe care l-a calificat drept "un infern demn de Evul Mediu", potrivit AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Joe Biden critica lipsa de actiune a predecesorului sau Donald Trump in timpul luarii sangeroase cu asalt a Capitoliului, la 6 ianuarie 2021, pe care o denunta drept un ”infern demn de Evul Mediu”, relateaza AFP.

- Elon Musk il trimite pe Donald Trump sa iasa la pensie, dupa ce fostul președinte a spus despre el ca vinde gogoși. Trump a susținut ca Musk i-ar fi spus personal ca l-a votat la alegerile prezidențiale, insa miliardarul a respins aceasta afirmație.

- Administratia fiscala americana a anuntat joi ca a cerut deschiderea unei anchete independente asupra auditului foarte rar la care au fost supusi doi dusmani jurati ai lui Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 32 de ani din Cugir a fost plasat in arest la domiciliu pentru o fapta de ultraj, la adresa unui politist. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 4 iunie 2022, in timp ce politistul ajutat de un jandarm incercau sa-l imobilizeze pe barbat (R. A.), care provocase un scandal…