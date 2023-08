Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump urmeaza sa se prezinte joi seara la o inchisoare din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia, acesta fiind cel de-al patrulea dosar penal deschis…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, se va prezenta joi seara la o inchisoare din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat in dosarul referitor la alegerile din 2020. Lui Trump i se vor lua amprentele si va fi fotografiat. Fostul presedinte republican se confrunta in Georgia cu 13 capete de acuzare,…

- Fostul presedinte Donald Trump planuieste sa se predea justitiei pentru proces joi, la inchisoarea tribunalului comitatului Fulton din Atlanta, statul Georgia, a informat luni CNN, citand surse, informeaza marti Reuters, potrivit g4media.ro. Data a fost stabilita luni, in timpul negocierilor cu biroul…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…

- Fostul președinte american și principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor din SUA a fost inculpat - e la egalitate cu Biden in sondaje - a fost inculpat, marti, pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Trump,…

- Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Mike Pence, intra in cursa pentru nominalizarea republicanilor in alegerile prezidențiale din 2024, relateaza Reuters și BBC. Pence se alatura unui numar mare de republicani care vor sa ajunga la Casa Alba, printre care și fostul sau șef, Donald Trump.