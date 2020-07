Stiri pe aceeasi tema

- ''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'. O spun inca o data'', a declarat liderul de la Casa Alba intr-un interviu pentru postul de televiziune Fox News. In SUA au fost inregistrate peste 60.000 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce aduce la 3,7 milioane…

- Președintele american Donald Trump a promis ca va semna un ordin prin care sa impuna purtarea maștilor la nivel național, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului. Președintele insuși a refuzat mult timp sa poarte masca, el a fost vazut prima oara in public cu masca de protecție abia sambata trecuta.

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut cunoscut luni la Casa Alba ca ia hidroxiclorochina ‘de o saptamana si jumatate’, un medicament impotriva paludismului a carui eventuala eficacitate contra coronavirusului nu a fost demonstrata riguros pana in prezent, scrie AFP. ‘Iau asta pentru ca aud lucruri…

