- O victorie a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, in alegerile prezidențiale din SUA ar evita eventualul dezastru al celui de-al doilea mandat al presedintelui Donald Trump, dar prietenii Statelor Unite ar trebui sa fie prudenti in privinta asteptarilor din partea noului lider de la Casa…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, s-a declarat joi increzator ca va obtine victoria, in contextul in care mai are nevoie de castigarea unui singur stat american."Toate voturile trebuie numarate. Pastrati-va increderea, vom castiga", a transmis…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- In mod cu totul neobișnuit pentru o seara a alegerilor, Joe Biden a ieșit in fața presei cu un scurt discurs menit sa blocheze planul lui Donald Trump de a-și anunța victoria in alegeri inainte de finalizarea numararii tuturor voturilor. „Sintem pe cale sa ciștigam, pastrați-va credința!”, a spus Biden.…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…