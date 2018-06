"Acesta este unul din marile mele atuuri. Toata lumea spunea ca parul meu este fals, ca nu era al meu, ca aveam o peruca", a afirmat Donald Trump la un miting de campanie in favoarea guvernatorului republican de Carolina de Sud, Henry McMaster.



"Am fost prins in furtuni, cu rafale de vant de 100 km pe ora", a spus el, amuzandu-se, potrivit Agerpres.