- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat miercuri dupa-amiaza ca intentioneaza sa adopte o masura executiva prin care se va evita separarea copiilor de parintii imigranti, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Iar presa a aflat un amanunt savuros: ca gest de bunavointa, Phenianul ar dori sa gazduiasca un restaurant fast-food tipic american si vazut ca un simbol al capitalismului occidental. Pe de alta parte, expertii atrag atentia ca, obsedati de dosarul nuclear, americanii ar putea pierde din vedere obiectivul…

- Donald Trump a promis in urma cu doar cateva saptamani ca va lucra alaturi de guvernul din China si cu reprezentantii ZTE pentru a gasi o solutie de compromis pentru a permite companiei sa opereze in continuare. Se pare ca solutia este relativ simpla, intrucat producatorul chinez de echipamente telecom…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, luni, ca viitoarea sa intalnire cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, ar putea avea loc in ”Casa Pacii”, situata la granita dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. ”Numeroase tari sunt luate…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reusit sa-l surprinda pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, aflat in vizita de stat la Washington. In timp ce ambii se aflau in fata camerelor de luat vederi, liderul Casei Albe a facut un gest care l-a lasat fara replica pe seful de la Elysee. Macron…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat, miercuri, ca Mike Pompeo, actual director CIA si nominalizarea pentru functia de secretar de Stat al SUA, s-a intalnit cu Kim Jong-un in Coreea de Nord, precizand ca intalnirea dintre cei doi a decurs foarte bine, relateaza Politico.eu.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. „Rusia a promis ca va doborî toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru…

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump prin Twitter. "Regimul…