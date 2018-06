Stiri pe aceeasi tema

- Summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un urmeaza sa aiba loc pe Insula Sentosa, in sudul Singapore, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care pregatirea evenimentului, prevazut saptamana viitoare, se precipita, relateaza Reuters.

- Summitul prevazut peste o saptamana in Singapore intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se va desfasura intr-un hotel de pe Insula Sentosa, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP. Aceasta insula adaposteste numeroase complexuri turistice, precum si celebre terenuri…

- Intrevederea istorica a presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, se va desfasura intr-un hotel de lux situat pe Insula Sentosa din Singapore, anunta Casa Alba.Sarah Huckabee Sanders, purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA, a confirmat marti seara ca intalnirea…

- Sarah Huckabee Sanders, purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA, a confirmat marti seara ca intalnirea este programata pe 12 iunie, la Hotelul Capella, situat pe Insula Sentosa (Singapore). "Le multumim gazdelor din Singapore pentru ospitalitate", a spus Sanders. Autoritatile din Singapore au instituit…

- Întrevederea istorica a presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se va desfasura într-un hotel de lux situat pe Insula Sentosa din Singapore, anunta Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa-l intalneasca pe lidedrul nord-coreean Kim Jong Un marti, pe 12 iunie, la ora locala 9.00 (4.00, ora Romaniei), in Singapore, a anuntat luni Casa Alba, scrie Le Figaro. ”Ne pregatim activ (in vederea acstui summit)”, a declarat Sarah Sanders, o purtatoare…

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…