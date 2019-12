Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Turcia lucreaza uneori cu intermediari ai gruparii Statul Islamic, reprosandu-i ca lupta in prezent impotriva kurzilor aliati ai coalitiei internationale din Siria impotriva jihadistilor, relateaza AFP si Reuters. "Dusmanul comun sunt astazi grupurile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ridicarea sanctiunilor impuse Turciei saptamana trecuta, dupa lansarea ofensivei militare a Ankarei impotriva kurzilor din Siria, transmite AFP. "I-am cerut secretarului Trezoreriei (ministrul finantelor Steve Mnuchin) sa ridice toate…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan l-a asigurat ca este hotarat ca armistitiul in Siria anuntat joi sa fie aplicat, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele fortelor Ankarei au ucis vineri 14 civili in nordul Siriei, potrivit Observatorului…

- Presedintele american Donald Trump ameninta ca va distruge economia Turciei. Declaratia sa vine in contextul in care Turcia continua ofensiva in Siria, fara sa tina cont de avertismentele comunitatii...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a explicat presedintelui francez Emmanuel Macron obiectivele operatiunii Turciei in nord-estul Siriei, a anuntat luni presedintia turca, relateaza Reuters. Erdogan a afirmat ca operatiunea va contribui la pacea si stabilitatea regionala si globala,…

- Prima parte a sistemului a fost livrata in luna iulie, in pofida avertismentelor lansate de Statele Unite privind posibile sancțiuni economice. Relațiile intre Ankara și Washington au devenit tensionate in urma deciziei Turciei de a achiziționa sistemul antibalistic S-400 din Rusia. In replica,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca va discuta in aceasta luna cu presedintele american Donald Trump despre achizitia de rachete Patriot, afirmand ca legatura sa personala cu liderul Statelor Unite ar putea depasi criza provocata de cumpararea de catre Ankara a sistemelor de aparare rusesti,…