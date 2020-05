Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri dupa-amiaza, ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a manifestat joi sprijinul fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la intalnirea prin videoconferinta a liderilor G7, convocata de presedintia rotativa americana si centrata pe pandemia de COVID-19, dupa ce presedintele Donald Trump a suspendat contributia…

- Pentru prima data in istorie, numarul americanilor care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de somaj a depasit saptamana trecuta pragul record de sase milioane, in conditiile in care din ce in ce mai multe jurisdictii au introdus masuri de carantina pentru a limita raspandirea coronavirusului,…

- Pandemia de coronavirus genereaza reacții extreme la Kremlin. Autoritațile ruse analizeaza posibilitatea anularii marii parade militare dedicate victoriei asupra nazismului in cel de-al doilea Razboi Mondial.Exista posibilitatea ca parada militara din Rusia, dedicata Zilei Victoriei si implinirii…

- Voleiul romanesc arunca prosopul. Și anunța incheierea campionatelor interne. Cu mult inainte de vreme. Atat la feminin, cat și la masculin. Pandemia creata de noul Coronavirus a facut ca Federația Romana de Volei sa inghețe mai intai și apoi sa puna punct Diviziei A1. La fete, campioana a fost desemnata…

- Decizia vine pe masura ce natiunile din intreaga lume isi inchis granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului, scrie Mediafax.Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si american Donald Trump au convenit sa dezvolte in cadrul G7 o coordonare sanitara, stiintifica si economica in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP potrivit news.ro.Cei doi lideri s-au pus de acord miercuri asupra…