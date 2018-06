Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters. Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost…

- Uniunea Europeana va implementa contramasuri la tarifele SUA asupra importurilor de otel si aluminiu, a declarat duminica Angela Merkel televiziunii ARD, preluate de Reuters. Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Ministerul rus de externe a indemnat miercuri Washingtonul sa-si distruga armamentul chimic si a ironizat o propunere a presedintelui american Donald Trump de a pune capat unei curse mondiale a inarmarii, relateaza Reuters, conform news.ro.Trump a scris mai inainte pe Twitter ca relatiile…

- Ministerul rus de externe a indemnat miercuri Washingtonul sa-si distruga armamentul chimic si a ironizat o propunere a presedintelui american Donald Trump de a pune capat unei curse mondiale a inarmarii, relateaza Reuters. Trump a scris mai inainte pe Twitter ca relatiile Statelor Unite cu Rusia se…

- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters. „Posta…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…