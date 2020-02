Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa in India la 24 si 25 februarie, la New Delhi, dar si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat luni Casa Alba, potrivit AFP. "Intr-o discutie telefonica avuta in weekend, presedintele american si…

- Un deputat iranian a anuntat o recompensa de 3 milioane de dolari pentru "oricine il omoara pe (presedintele american Donald) Trump", a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata marti de Reuters, potrivit Agerpres. "Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi se intalneste marti cu colegii sai in vederea trimiterii in Senat a actului inculparii lui Donald Trump, semnaland astfel iminenta procesului in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP.

- Potrivit poliției, cel puțin șase persoane au fost ucise în nordul Indiei în ultima zi de proteste împotriva noii legi a cetațeniei, relateaza BBC .Șeful poliției din regiunea Uttar Pradesh, OP Singh, a mai spus agenției de știri Reuters ca alți 32 au fost raniți. Cel puțin…

- Președintele american Donald Trump a ironizat-o joi pe tânara militanta suedeza Greta Thunberg cu privire la ”furia” ei, sfatuind-o sa se ”relaxeze” și sa mearga la cinema, relateaza AFP. ”Este ridicol”, a reacționat locatarul Casei Albe la un mesaj pe twitter…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a fost informat despre incidentul armat produs in Jersey City si urmareste cu atentie situatia, anunta Casa Alba, anunța MEDIAFAX."Presedintele a fost informat despre atacul armat din Jersey City si continua sa monitorizeze situatia", a declarat Hogan Gidley,…