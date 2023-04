Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din Manhattan, dupa o ancheta privind banii platiti starului porno Stormy Daniels in schimbul tacerii privind o presupusa relatie. Trump se afla in Florida și va trebui sa calatoreasca in Manhattan pentru amprentare si alte proceduri necesare la acel moment. Ron […] The post Donald Trump scapa de justiție?! Guvernatorul Floridei, declarații surprinzatoare: „Statul nu va raspunde unei cereri de extradare” first appeared on Ziarul National .