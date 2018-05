Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a subliniat duminica "potentialul stralucitor" al Phenianului, lovit de severe sanctiuni internationale, si a confirmat ca o echipa americana se afla in Coreea de Nord pentru a pregati istorica sa intalnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza AFP.



"Echipa noastra americana a ajuns in Coreea de Nord pentru pregatirile summitului meu cu Kim Jong Un", a scris presedintele SUA pe Twitter, confirmand ultimele rasturnari de situatie in aceasta saga diplomatica cu un obiectiv totusi crucial avut in vedere: denuclearizarea Peninsulei…