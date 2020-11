Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- La mai bine de o saptamana de la alegerile prezidențiale din SUA, președintele in exercițiu, Donald Trump, refuza sa accepte faptul ca a pierdut cel de-al doilea mandat. Cu toate acestea, lumea merge mai departe. Lideri din SUA și din intreaga lume ii acorda mai puțina atenție lui Trump, de cand presa…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Ginerele și consilierul superior al lui Donald Trump, Jared Kushner, il sfatuiește pe președintele american sa renunțe la alegerile prezidențiale, dupa ce presa americana l-a proiectat pe Joe Biden ca fiind caștigator al scrutinului din 3 noiembrie, conform CNN. Acțiunea lui Jared Kushner vine la scurt…

- Președintele american Donald Trump spune ca scrutinul prezidențial este departe de a se fi incheiat, dupa ce presa americana a scris ca Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele american nu se lasa și spune ca echipa sa de campanie va incepe de luni acțiunile in instanța.…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…