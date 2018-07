Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exprimat disponibilitatea semnarii unui nou acord nuclear cu Iranul, unul diferit de tratatul precedent, care a fost "un dezastru", informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Țarile care au semnat acordul nuclear in 2015 nu vor putea oferi soluții care sa compenseze pentru companiile care decid sa se retraga din Iran ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite Teheranului, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Maas, relateaza agenția Reuters, preluata…

- Iranul va ramane in acordul nuclear, semnat in anul 2015, daca beneficiile sale vor fi garantate in continuare de celelalte parți, in urma deciziei Statelor Unite de a se retrage din ințelegere, a declarat miercuri președintele iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Phenianul nu mai reprezinta o amenintare nucleara, la revenirea sa in SUA dupa summitul istoric de marti din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Toata lumea se poate simti acum mult…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a anuntat, miercuri, ca Teheranul impune conditii pentru ramanerea in acordul nuclear, cerand Frantei, Germaniei si Marii Britanii sa protejeze comertul cu Iranul dupa retragerea SUA din acord, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- SUA vor exercita o 'presiune financiara fara precedent' asupra regimului de la Teheran, cu 'sanctiunile cele mai puternice din istorie', si nu vor renegocia acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a anuntat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, potrivit Reuters, AFP si DPA.Pompeo…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa."Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui…

- Prioritatea Germaniei in privinta Iranului este pastrarea actualului acord nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al Ministerului german de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.