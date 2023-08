Sărbătoare 25 august. Un mare sfânt este pomenit astăzi

Mai tarziu va ajunge in Arabia, Persia, India si apoi in Armenia, locul in care va fi ucis. Moastele sale au fost asezate intr-o racla si au adus multe tamaduiri. Datorita minunilor care se petreceau la mormantul acestuia, paganii au aruncat in mare racla in care se aflau moastele… [citeste mai departe]