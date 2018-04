Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni inaintea summitului istoric SUA-Coreea de Nord care ar urma sa aiba loc in mai sau iunie, a indicat miercuri presedintia de la Seul, transmit agentiile Yonhap, Kyodo si Reuters. Posibilitatea…

- Presedintele american Donald Trump va merge la un miting politic intr-o mica localitate dintr-o regiune industriala, refuzand sa participe la traditionalul dineu al corespondentilor de presa de la Casa Alba, o intalnire politico-mediatica pe care a evitat-o si anul trecut, relateaza AFP. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti seara, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, despre problema taxelor vamale impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu, precum si despre atacul chimic din Marea Britanie si alte crize internationale, anunta Casa Alba.

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…