- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, sustine, pe fondul criticilor dure de la Washington, ca a avut succes la summitul NATO, reusind sa colecteze fonduri suplimentare, iar intalnirea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, a fost "chiar mai buna".

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu excluse posibilitatea recunoasterii anexarii regiunii Crimeea de catre Rusia, liderul de la Casa Alba afirma ca ar putea discuta acest subiect cu ocazia intrevederii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ce avea loc pe 16 iulie la Helsinki.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, a anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate 'stadiul…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a respins joi ideea ca omologul sau american, Donald Trump, a facut demersuri in mod deliberat ca lideri europeni sa aiba legaturi mai stranse cu Rusia, relateaza dpa. Speculatiile media potrivit carora Trump ar putea face aceasta ca un fel de rasplata…