- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, la Helsinki, ca a conveit impreuna cu omologul sau american Donald Trump sa continue discutii aprofundate cu privire la problema controlului armamentului, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Putin a apreciat ca Rusia si Statele…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP. ''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

- Pretul titeiului a scazut vineri în New York, dupa ce presedintele american Donald Trump a criticat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), declarând ca preturile la titei sunt „în mod artificial foarte ridicate”. Titeiul a înregistrat…