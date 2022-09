Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a numit pe Joe Biden inamicul statului, dupa ce acesta il descrisese drept o amenintare pentru democratie. Intr-un miting de campanie in Pennsylvania pentru alegerile de la jumatatea mandatului, miliardarul republican a denuntat de asemenea perchezitia spectaculoasa…

- Fostul președinte american, Donald Trump, l-a numit pe succesorul sau in funcție, actualul președinte, Joe Biden, „dușmanul statului”, intr-un discurs susținut in fața susținatorilor sai la un eveniment de campanie in statul Pennsylvania, relateaza BBC.

- Fostul presedinte, Donald Trump, ar fi luat cu el de la Casa Alba documente cu secretele nucleare ale Statelor Unite, scrie publicatia Washington Post. Acesta ar fi motivul pentru care agentii FBI au facut perchezitii la vila din Florida. Fostul lider de la Casa Alba neaga toate acuzatiile si se plange…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- Raidul FBI la resedinta fostului presedinte american Donald Trump in baza unui mandat de perchezitie emis de un judecator din Florida a marcat o escaladare neasteptata a investigatiilor de care e vizat acesta dupa ce a parasit Casa Alba, dand nastere unor dezbateri juridice privind sanctionarea penala…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se profileaza ca fiind candidatul republican pentru urmatoarele alegeri din SUA. Dar cine este acest om politic controversat? Fostul președinte american Donald Trump și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, au multe in comun. Amandoi locuiesc in Florida, amandoi se…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat vineri, 24 iunie, dreptul constituțional la avort ca raspuns al „voinței lui Dumnezeu”, a declarat fostul președinte american Donald Trump, 76 de ani, relateaza agenția France Presse, preluata de Hotnews . Decizia „respecta Constituția” și „readuce totul la…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat” prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Trump, instigați de președinte,…