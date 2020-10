Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat joi ca nu va participa la a doua dezbatere prezidențiala cu contracandidatul Joe Biden dupa ce comisia responsabila de organizarea confruntarii a anunțat ca aceasta se va desfașura virtual dupa ce președintele american a fost testat pozitiv cu coronavirusul, transmite CNN.„Nu…

- Donald Trump și Joe Biden se vor confrunta saptamana viitoare in format virtual in a doua dezbatere prezidențiala, a anunțat joi Comisia pentru Dezbaterile Prezidențiale, potrivit site-ului Politico.com. Decizia vine la mai puțin de o saptamana de la testul pozitiv pentru COVID al președintelui. Dubiile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat o serie de mesaje prin Twitter in cursul dezbaterii electorale a candidatilor la functia de vicepresedinte, republicanul Mike Pence si democrata Kamala Harris.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 "Joe…

- Donald Trump si Joe Biden, cei doi candidati pentru fotoliul de la Casa Alba, urmeaza sa aiba cea de-a doua confruntare. Dezbaterea televizata ar urma sa se anuleze la cererea democratului. A doua din cele trei dezbateri organizate pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii ar putea…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Melania Trump a reacționat pe Twitter, la scurt timp dupa ce președintele american a anunțat pe aceeași rețea de socializare ca au fost infectați cu COVID-19. Melania Trump, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca ea și soțul sau se simt bine și ca se afla in carantina la Casa Alba. ”Așa cum prea mulți…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca un vaccin impotriva Covid-19 ar putea fi disponibil in termen de o luna, scrie La Libre Belgique, citata de Rador.Anunțul care reprezinta o accelerare a propriilor predicții deja surprinzator de optimiste a fost facut de Donald Trump,…