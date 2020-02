Stiri pe aceeasi tema

- Liderul american Donald Trump a devenit primul presedinte in exercitiu care a participat la marsul anual anti-avort de la Washington, declarandu-se avocatul ferm al miscarii, intr-un discurs presarat cu referinte religioase, informeaza vineri dpa. "Copiii nenascuti nu au avut nicicand un sustinator…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu se asteapta ca liderul nord-coreean Kim Jong Un sa-si incalce promisiunea privind denuclearizarea, dar a recunoscut ca acest lucru se poate intampla, transmite luni Reuters, titrat de Agerpres. Saptamana trecuta, Kim Jong Un a afirmat ca nu mai exista…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit la telefon luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar Casa Alba a anunțat ca discuțiile au vizat cooperarea în combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, scrie Reuters.Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la Casa Alba, a declarat luni un înalt oficial al administrației de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Alaturi de Donald Trump si Sergei Lavrov,…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, iar printre subiectele abordate s-a numarat și problema relațiilor cu Iranul, a informat Casa Alba prin intermediul unui scurt comunicat, citat de Reuters. „Cei…