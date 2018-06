Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News, potrivit Mediafax."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara,…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA, citata de Agerpres. Discutiile despre summit “se misca foarte frumos”, “inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Dupa ce Casa Alba a facut publica scrisoarea trimisa de Donald Trump lui Kim Jong-un prin care anuleaza summitul de la Singapore, președintele american a susținut o declarație de presa in care a detaliat decizia de a nu se mai intalni cu Kim, scrie AP. In timpul declarației sale, președintele Donald…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins joi afirmatiile consilierului sau pentru securitate, John Bolton, privind posibilitatea aplicarii in Coreea de Nord a modelului din Libia, informeaza Reuters si Yonhap. O declaratie de miercuri a lui Bolton a provocat o reactie dura din partea regimului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters. "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord…